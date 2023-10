Vide grenier Orin, 8 octobre 2023, Orin.

Orin,Pyrénées-Atlantiques

Pour la deuxième année consécutive, l’association OLÉ (Orin Liens Échanges) organise un vide-greniers ainsi qu’un vide maisons. Buvette et petite restauration sur place..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 18:00:00. EUR.

Orin 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For the second year running, the OLÉ association (Orin Liens Échanges) is organizing a garage sale and a house sale. Refreshments and snacks on site.

Por segundo año consecutivo, la asociación OLÉ (Orin Liens Échanges) organiza una venta de garaje y otra de casa. Habrá refrescos y tentempiés in situ.

Im zweiten Jahr in Folge organisiert der Verein OLÉ (Orin Liens Échanges) einen Flohmarkt und einen Hausverkauf. Getränke und kleine Speisen werden vor Ort angeboten.

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de Tourisme du Haut-Béarn