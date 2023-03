Rallye des contes et légendes de la Thiérache Origny-en-Thiérache Origny-en-Thiérache Catégories d’Évènement: Aisne

Aisne Origny-en-Thiérache . Un événement convivial à partager en famille ou entre amis ! Cette année nous vous proposons « La légende de La Fontaine ».

Le point de départ est situé au lieu-dit « Les Routières »

Le parcours pédestre vous permettra de découvrir le bocage Thiérachien au travers d’un tout nouveau sentier de randonnée ouvert par la commune.

Point de restauration le midi à la fin de la partie pédestre.

Le retour en canoë s’effectuera sur le Ton au départ du viaduc (lieu-dit « Le Routy ») et jusqu’au point de départ ou vous pourrez retrouver différentes activités et de la restauration.

À vous de découvrir les mots manquants de la légende à travers des énigmes et des mini-jeux tout au long du parcours.

info@thierachesportnature.com +33 3 23 58 34 41

