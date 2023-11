MARCHÉ DE NOËL – ORIGNÉ Origné, 30 novembre 2023, Origné.

Origné,Mayenne

Rendez-vous jeudi 30 novembre à Origné pour le marché de Noël !.

2023-11-30 fin : 2023-11-30 19:30:00. .

Origné 53360 Mayenne Pays de la Loire



Come to Origné on Thursday, November 30 for the Christmas market!

Acérquese a Origné el jueves 30 de noviembre para asistir al mercado navideño

Wir treffen uns am Donnerstag, den 30. November in Origné zum Weihnachtsmarkt!

Mise à jour le 2023-11-23 par eSPRIT Pays de la Loire