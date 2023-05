27ème Festival Maynats ORIGNAC, 17 mai 2023, Orignac.

Fondée en 1995, l’association Les Maynats a été fondée sur l’idée que si l’on veut faire découvrir le spectacle vivant à des gens qui, pour différentes raisons ne vont jamais dans un théâtre, il convient d’amener le spectacle au plus près de chez eux !

Spectacle à 18h : Petits points de vie.

THÉÂTRE, DANSE, CHANT. Cie des jolies choses (65)

Cet ouvrage est un recueil de quatre pièces courtes :

La rencontre magique et musicale entre un enfant trop bavard et un autre enfant qui

n’ouvre jamais la bouche.

Un garçon qui discute avec son frère imaginaire pas si réel logé dans son épaule.

Deux frères prêts à tout pour décrocher une étoile à leur mamie afin que sa mémoire

ne s’efface pas.

Une petite fille partie à la recherche de son sourire, qu’elle a perdu entre la maison de

son papa et celle de sa maman.

Ces quatre textes sont une invitation à la découverte de l’autre et du monde. Tout en

poésie et en récit, tout en dialogue et en rêve, « petits points de vie » crée un univers.

ORIGNAC Salle des fêtes

Orignac 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie



Founded in 1995, the association Les Maynats was founded on the idea that if we want to make people discover live performances who, for various reasons, never go to a theater, it is advisable to bring the show as close as possible to their homes!

Show at 6pm: Small points of life.

THEATER, DANCE, SINGING. Cie des jolies choses (65)

This work is a collection of four short plays:

The magical and musical meeting between a child who is too talkative and another child who never opens his mouth

who never opens his mouth.

A boy who talks with his imaginary, not-so-real brother who is lodged in his shoulder.

Two brothers ready to do anything to get a star for their grandmother so that her memory

not to be erased.

A little girl looking for her smile, which she lost between her father’s and mother’s house

between her father’s and mother’s house.

These four texts are an invitation to discover the other and the world. All in

and in narrative, all in dialogue and in dream, « small points of life » creates a universe

Fundada en 1995, la asociación Les Maynats parte de la idea de que si queremos acercar el espectáculo en directo a las personas que, por diversas razones, nunca van al teatro, ¡hay que llevar el espectáculo lo más cerca posible de sus casas!

Espectáculo a las 18:00: Petits points de vie.

TEATRO, DANZA, CANTO. Cie des jolies choses (65)

Esta obra es una colección de cuatro obras cortas:

El encuentro mágico y musical entre un niño que habla demasiado y otro que nunca abre la boca

que nunca abre la boca.

Un niño que habla con su hermano imaginario, no tan real, que está alojado en su hombro.

Dos hermanos dispuestos a todo para conseguir una estrella para su abuela, para que su recuerdo

recuerdo de ella se conserve.

Una niña en busca de su sonrisa, que perdió entre la casa de su padre y la de su madre

entre la casa de su padre y la de su madre.

Estos cuatro textos son una invitación a descubrir al otro y al mundo. Todo en

y narración, todo diálogo y sueños, « Pequeños puntos de vida » crea un universo de

Der 1995 gegründete Verein Les Maynats basiert auf der Idee, dass man Menschen, die aus verschiedenen Gründen nie in ein Theater gehen, die Aufführung so nah wie möglich an ihr Zuhause bringen sollte, wenn man sie für die darstellende Kunst begeistern will!

Aufführung um 18 Uhr: Petits points de vie.

THEATER, TANZ, GESANG. Cie des jolies choses (65)

Dieses Werk ist eine Sammlung von vier kurzen Stücken:

Die magische und musikalische Begegnung zwischen einem Kind, das zu viel redet, und einem anderen Kind, das

nie den Mund aufmacht.

Ein Junge, der sich mit seinem imaginären, nicht ganz so realen Bruder unterhält, der in seiner Schulter untergebracht ist.

Zwei Brüder, die alles tun, um ihrer Oma einen Stern zu verleihen, damit ihr Gedächtnis nicht verloren geht

nicht verblasst.

Ein kleines Mädchen ist auf der Suche nach ihrem Lächeln, das sie zwischen dem Haus ihres Vaters und dem ihrer Mutter verloren hat

ihrem Vater und dem ihrer Mutter verloren hat.

Diese vier Texte sind eine Einladung, den anderen und die Welt zu entdecken. Ganz in

poesie und Erzählung, Dialog und Traum, « Petits points de vie » schafft eine Welt, in der die Kinder sich selbst finden können

