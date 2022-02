« Origines, la faune venue du froid » Prémanon, 15 février 2022, Prémanon.

« Origines, la faune venue du froid » Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon

2022-02-15 20:00:00 – 2022-02-15 22:00:00

Prémanon Jura

EUR 0 0 Projection-échanges

« Origines, la faune venue du froid »

La faune de nos montagnes est adaptée aux rudes conditions climatiques hivernales, mais le réchauffement climatique, rapide, change leur environnement. Ce film de Daniel Rodriguez a été primé au festival international du film ornithologique de Ménigoute en 2018.

Un temps d’échanges après le film avec Julien Ruelle (chargé de mission activités de pleine nature au Parc) et Axel Peyric (chargés de mission forêt et Grand Tétras au Parc) permettra d’aborder la situation des espèces du massif jurassien, et les bonnes pratiques dans nos activités de loisirs en hiver, pour éviter le dérangement d’une faune fragilisée, et garder une « quiétude attitude ».

Tout public

Durée : 2h (film : 1h)

Accès sur présentation du Pass sanitaire

accueil@parc-haut-jura.fr +33 3 84 34 12 27

Espace des Mondes Polaires 146 Rue de la Croix de la Teppe Prémanon

