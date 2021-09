Genève AMR / Sud des Alpes Genève ORIGINALS AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

Formé en 2011, ORIGINALS est l’orchestre de l’École de Jazz de Genève. Composé des professeurs et alumni de l’école, cet orchestre est dédié aux œuvres des étudiants ainsi que des compositions des profs liés à l’école. Pour ce concert, Originals présentera un mélange de pièces des élèves du cours de compositions d’Ohad Talmor et de nouvelles compositions de profs, écrites spécialement pour l’occasion. Extrait: [https://www.viewcy.com/e/originals](https://www.viewcy.com/e/originals) Nicolas Masson, saxophone ténor, saxophone soprano Dominic Egli, batterie Pierre Balda, contrebasse Mathieu Rossignelly, piano Ohad Talmor, direction, saxophone ténor Cyril Moulas, guitare électrique Manu Gesseney, saxophone alto, flûte Maurizio Bionda, clarinette, saxophone baryton Ian Gordon-Lennox, trompette, tuba Yves Massy, trombone Théo Hanser, trombone

Le 40e AMR Jazz Festival aura lieu du 16 au 26 septembre 2021. Avec près de 40 événements, dont des concerts, et jams, une table ronde, une expo, des films, de la danse et même de la poésie ! AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

