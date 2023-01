Original du mois : Michelle Porte / Annie Ernaux Bibliothèque Benoîte Groult, 14 février 2023, Paris.

Du mardi 14 février 2023 au mercredi 08 mars 2023 :

. gratuit

Aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Une exposition d’une vingtaine de documents patrimoniaux en partenariat avec les bibliothèques Marguerite Durand et François Truffaut évoquant l’œuvre de ces deux pionnières

En trente années de réalisation, Michelle Porte a construit une œuvre de liberté en concentrant ses regards sur de grands artistes du siècle — Virginia Woolf, Carl Theodor Dreyer, Christian Boltanski, Françoise Sagan, Marguerite Duras, Annie Ernaux… — et sur des destinées tragiques (Le Gardien du feu) ou certains grands moments de l’Histoire (La Peste. Marseille 1720 ; La Princesse Palatine à Versailles).

Elle est surtout connue du grand public pour deux films importants consacrés à Marguerite Duras, Les Lieux de Marguerite Duras (1976) et Savannah Bay, c’est toi (1984) ainsi que pour son long métrage L’Après-midi de Monsieur Andesmas (2004) qu’elle a adapté du livre de Marguerite Duras.

Elle a été récompensée lors de la 3ème Biennale Internationale du Film sur l’Art du Centre Georges Pompidou et a obtenu le Prix du meilleur portrait au Festival de Montréal en 1994.

Elle sera présente à la bibliothèque Benoîte Groult le 16 février 2023 à 19h.

Le prix Nobel de littérature est décerné à Annie Ernaux en 2022 pour « le courage et l’acuité clinique avec laquelle elle découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle ».

Née dans un milieu modeste, elle passe son enfance et sa jeunesse en Normandie puis à Bordeaux. Elle devient successivement professeure certifiée, puis agrégée de lettres modernes en 1971.

Annie Ernaux fait son entrée en littérature en 1974 avec Les Armoires vides, et obtient en 1984 le prix Renaudot pour La Place. Son œuvre littéraire (22 romans et nouvelles à ce jour), pour l’essentiel autobiographique, a reçu 14 prix et a donné lieu a de nombreuses adaptations théâtrales et cinématographiques. Avec son fils David, elle a présenté leur film Les Années Super 8 au Festival de Cannes en 2022.

Même si ce n’était pas l’ intention de l’autrice, il est indéniable que ses écrits ont une valeur sociologique, en plus de leur qualité littéraire, et que n’en déplaise à certains, son œuvre a marqué son temps et ses contemporains.

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 01 43 22 42 18 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/

D.R. Michelle Porte