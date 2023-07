Original du mois : Fantasy médiévale Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris, 7 novembre 2023, Paris.

Du mardi 07 novembre 2023 au jeudi 30 novembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Sortis des collection de la bibliothèque Forney, des livres d’artistes s’invitent à Rilke, à l’occasion de notre cycle Moyen-Age et Fantasy

Présentation de 3 livres d’artistes du 7 au 30 novembre

Riche d’une collection de 1000 livres d’artistes, la bibliothèque Forney a le plaisir de présenter 3 de ses livres. Uniques et originaux, ils illustrent les formes d’expression plastique des artistes du livres d’aujourd’hui et sont en lien étroit avec le Moyen-âge et la Fantasy.

Le street artiste, Codex Urbanus, imagine une bibliothèque Forney, féérique, centrée sur les créatures fantastiques du Marais. L’artiste hollandaise, Marjon Mudde, choisit d’habiller son ouvrage d’une reliure d’inspiration romane, composée de bois et d’un fermoir en acier. Dominique Digeon réinterprète la Tapisserie de Bayeux à travers des interventions uniques sur chaque page, découpant, grattant, tressant, les figures de la célèbre tapisserie.

Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris

Contact : +33156811070 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke https://www.facebook.com/bibliothequerilke

©Codex urbanus