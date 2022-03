Orígen, 1ère en France Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Concert ——- **Samuel Serrano** **Dans le cadre de la 21e édition du** **festival de Flamenco de Toulouse** Il est le _cantaor_ dont tout le monde parle. Les _aficonados_ disent qu’il a la voix d’un chanteur de cinquante ans. Qu’il est sublime dans les _Seguiriya_ et la _Soleá_. On peut ajouter que Samuel a la nudité et l’émotion frémissante des races orientales. Pour son premier récital en France, Samuel Serrano (Chipinoa 1994) nous présente _Orígen_. Un répertoire sans fil conducteur, où seuls les sentiments règnent, transformant chaque interprétation en une expérience unique. **Chant** Samuel Serrano / **Guitare** Paco León / **Cajón** Carlos Merino

