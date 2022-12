Origami Vichy Vichy Vichy Destinations Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

Origami Vichy, 23 décembre 2022, Vichy Vichy Destinations Vichy. Origami 3 rue Burnol L’Élan Créatif Vichy Allier L’Élan Créatif 3 rue Burnol

2022-12-23 10:30:00 10:30:00 – 2022-12-23 12:00:00 12:00:00

L’Élan Créatif 3 rue Burnol

Vichy

Allier Vichy Allier EUR 30 30 Venez apprendre à façonner des origamis avec Ardotone. asso.lelancreatif@gmail.com +33 6 38 93 71 69 L’Élan Créatif 3 rue Burnol Vichy

dernière mise à jour : 2022-12-13 par Vichy Destinations Allier Tourisme – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Allier, Vichy Autres Lieu Vichy Adresse Vichy Allier Vichy Destinations Allier Tourisme - source : Apidae TourismeAllier Tourisme - source : Apidae TourismeL'Élan Créatif 3 rue Burnol Ville Vichy Vichy Destinations Vichy lieuville L'Élan Créatif 3 rue Burnol Vichy Departement Allier

Vichy Vichy Vichy Destinations Vichy Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vichy-vichy-destinations-vichy/

Origami Vichy 2022-12-23 was last modified: by Origami Vichy Vichy 23 décembre 2022 3 rue Burnol L'Élan Créatif Vichy Allier Vichy Destinations Vichy Allier Allier vichy

Vichy Vichy Destinations Vichy Allier