du samedi 18 septembre au samedi 18 décembre à Villa Freundler

**Origami pour les Nuls, facile et pratique** Découvrez la magie de l’Origami qui transforme une simple feuille de papier en toutes sortes d’objets de formes et de couleurs infinies, par exemple : boîtes carrée, triangulaire, étoilée…, sapin, étoile de neige, poisson, crabe, etc…. C’est une activité intergénérationnelle ludique qui développera de la précision des gestes, le sens de l’observation, la mémoire, le plaisir de la décoration avec de jolis objets confectionnés soi-même. Chaque cours aura une capacité maximale de 12 personnes à partir de 8 ans. Prix : 10.-CHF par personne. Le matériel est fourni.

CHF 10.- par personne et par cours

Atelier de pliage de papier Origami, niveau débutant à moyen à la Villa Freundler, 4 passage St-François, 1205 Genève, un samedi par mois, tout public à partir de 8 ans.

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-10-16T16:00:00 2021-10-16T17:30:00;2021-11-13T16:00:00 2021-11-13T17:30:00;2021-12-18T16:00:00 2021-12-18T17:30:00

