Origami pour les Nuls Mercredi Espace de quartier Jonction, 15 septembre 2021, Genève.

Origami pour les Nuls Mercredi

du mercredi 15 septembre au mercredi 15 décembre à Espace de quartier Jonction

**Origami pour les Nuls, facile et pratique** Découvrez la magie de l’Origami qui transforme une simple feuille de papier en toutes sortes d’objets de formes et de couleurs infinies, par exemple : boîtes carrée, triangulaire, étoilée…, fleurs comme iris à trois, quatre, cinq et même six pétales, rose bicolore, oiseaux, poisson, crabe, etc…. C’est une activité intergénérationnelle ludique qui développera de la précision des gestes, le sens de l’observation, la mémoire, le plaisir de la décoration avec de jolis objets confectionnés soi-même. Chaque cours aura une capacité maximale de 12 personnes à partir de 8 ans. Prix : 10.-CHF par personne. Le matériel est fourni.

CHF 10.- par personne et par cours

Atelier de pliage de papier Origami, niveau débutant à moyen, tout public à partir de 8 ans, à l’Espace de quartier Jonction, 7, rue Michel-Simon, 1205 Genève, 1er et 3ème mercredis du mois, 16h-17h30

Espace de quartier Jonction Rue Michel-Simon 7, 1205 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T16:00:00 2021-09-15T17:30:00;2021-10-06T16:00:00 2021-10-06T17:30:00;2021-10-20T16:00:00 2021-10-20T17:30:00;2021-11-03T16:00:00 2021-11-03T17:30:00;2021-11-17T16:00:00 2021-11-17T17:30:00;2021-12-01T16:00:00 2021-12-01T17:30:00;2021-12-15T16:00:00 2021-12-15T17:30:00