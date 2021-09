Mortain-Bocage Forum du Mortainais Manche, Mortain-Bocage [Orientation] Visite de la biscuiterie de l’Abbaye Forum du Mortainais Mortain-Bocage Catégories d’évènement: Manche

Forum du Mortainais, le mercredi 17 novembre à 13:15

Exemples des différents métiers : ingénieure agro-alimentaire, ingénieur production, responsable de production, chargé de communication, marketing…

Gratuit | Inscription obligatoire

Visite et échanges avec Mme Bourdon DRH sur les différents métiers : de la conception à la vente de biscuits. Forum du Mortainais 24 rue du Rocher à Mortain-Bocage Mortain-Bocage Mortain Manche

2021-11-17T13:15:00 2021-11-17T17:00:00

