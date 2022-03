Orientation I Report de la Journée Portes Ouvertes DSI Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Orientation I Report de la Journée Portes Ouvertes DSI, 12 mai 2022, Limoges. Orientation I Report de la Journée Portes Ouvertes

DSI, le jeudi 12 mai à 06:00

En raison du contexte sanitaire, l’Université de Limoges a décidé de reporter sa Journée Portes Ouvertes au samedi 5 mars 2022. Mais ! En attendant de pouvoir se voir en vrai (?), nous vous donnons rendez-vous sur notre plateforme spéciale dédiée à l’orientation et à la découverte de l’Université de Limoges : bienvenue.unilim.fr. Vous y trouverez des ressources qui vous sont tout spécialement destinées : – programme ESCAPADE, des émissions télévisées présentant les différents domaines de formation ; – webinaires ou replays formations organisés par l’ensemble des Facultés, Écoles et Instituts ; – témoignages d’anciens étudiants ; – ressources documentaires sur les formations ; – conseils en ligne. Vous pourrez aussi y poser vos questions, préparer votre venue le 5 mars prochain et découvrir votre futur environnement étudiant ? Sur [bienvenue.unilim.fr](https://bienvenue.unilim.fr), la JPO, c’est 7j/7 et 24h/24 ! Orientation I Report de la Journée Portes Ouvertes DSI 123 Avenue Albert Thomas Limoges Montjovis Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T06:00:00 2022-05-12T10:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu DSI Adresse 123 Avenue Albert Thomas Ville Limoges lieuville DSI Limoges Departement Haute-Vienne

DSI Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Orientation I Report de la Journée Portes Ouvertes DSI 2022-05-12 was last modified: by Orientation I Report de la Journée Portes Ouvertes DSI DSI 12 mai 2022 DSI Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne