Orientation et Observation Bairon et ses environs, samedi 22 juin 2024.

Orientation et Observation Bairon et ses environs Ardennes

Samedi 22 Juin à 9h, Rallye Nature Orientation et Observation à Bairon.NOUVELLE ANIMATION :En famille, venez résoudre des énigmes nature et découvrir la richesse de ce site Natura 2000.Sorties commentées et gratuites, inscription obligatoire auprès du service Natura 2000.Le lieu du RDV sera communiqué lors de l’inscription.

0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22

fin : 2024-06-22

Lac de Bairon

Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est natura2000@argonne-ardennaise.fr

L’événement Orientation et Observation Bairon et ses environs a été mis à jour le 2024-02-23 par Ardennes Tourisme