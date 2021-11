Grenoble Ecole WebForce3 Grenoble, Isère Orientation : découvrir les métiers, les prérequis, les diplômes, les débouchés Ecole WebForce3 Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Orientation : découvrir les métiers, les prérequis, les diplômes, les débouchés

Ecole WebForce3, le lundi 29 novembre 2021 à 14:00

Ecole WebForce3, le lundi 29 novembre à 14:00

Posez vos questions le temps d’une conférence en ligne ! Quel que soit votre âge, quel que soit votre parcours scolaire ou professionnel ou votre lieu d’habitation, le réseau des 50 écoles WebForce3 vous ouvre ses portes ! Au programme ? Qui est WebForce3 ? Qu’est-ce qui nous différencie des autres écoles ? Panorama des métiers du numérique et des filières de formation Comment définir son projet professionnel dans le numérique ? Comment choisir entre Initial ou Alternance ? Apprendre un métier tech en 3 mois c’est possible ? Qui sont les formateurs ? Quel suivi pédagogique ? Quelles sont les options de financement possibles ? Quel accompagnement vers l’emploi ? Quelles entreprises recrutent ? Devenir freelance ? Et après la formation ? Posez toutes vos questions sur le chat ou à l’oral. C’est l’occasion de répondre à vos interrogations.

Gratuit.

Vous vous intéressez au développement web, au marketing digital ou encore à la sécurité informatique ? Et si vous pouviez en faire une passion ou un métier ? Ecole WebForce3 38000 Grenoble Secteur 2 Isère

2021-11-29T14:00:00 2021-11-29T15:30:00

