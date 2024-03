Oriane Lacaille MJC Théâtre des 3 Vallées Palaiseau, jeudi 21 mars 2024.

Oriane Lacaille Dans l’univers d’Oriane Lacaille, il y a des inspirations africaines, indiennes, malgaches et européennes. Elle chante ses joies et ses colères en assumant son héritage dans une personnalité trempée. Jeudi 21 mars, 20h30 MJC Théâtre des 3 Vallées 7 / 5 €

Début : 2024-03-21T20:30:00+01:00 – 2024-03-21T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-21T20:30:00+01:00 – 2024-03-21T22:00:00+01:00

Oriane Lacaille publie aujourd’hui un premier album sous son nom. Chez les Lacaille, l’accordéoniste René fut l’un des rénovateurs de la musique réunionnaise dans les années 1970, avec ses complices Alain Péters et Danyel Waro. Oriane Lacaille, sa fille grandie en métropole mais pétrie du maloya et du séga insulaires, perpétue aujourd’hui cette tradition familiale qui, parmi les générations précédant la sienne, était interdite aux femmes. Ayant également hérité de cette idée que la musique est un geste collectif qui étreint la communauté, elle s’est longtemps exprimée avec les autres, au sein des duos Titi Zaro (avec Coline Linder) et Bonbon Vodou (avec JereM Boucris) notamment. Mais le feu couvait depuis longtemps et il étincelle sur iViV.

Oriane Lacaille, chanteuse-percussionniste qui pratique aussi ukulélé et aouicha (un petit guembri gnawa), n’est pas seule sur iViV dont elle compose la plupart des titres. Héloïse Divilly (batterie) et Yann-Lou Bertrand (contrebasse, trompette, flûte), également investis dans les harmonies vocales, l’accompagnent sur des chansons balancées par les rythmes ternaires de l’île. Elle y invite aussi du beau monde : Piers Faccini, qui a insisté pour qu’elle se lance, Leyla McCalla, Laura Cahen, Loy Ehrlich (Hadouk Trio) et bien sûr René Lacaille. Avec la douceur des comptines ou l’ardeur de la transe, Oriane Lacaille chante ses joies et ses colères, en assimilant son héritage familial dans une personnalité trempée, sur iViV qui marque l’épanouissement de sa trajectoire créolisée.

