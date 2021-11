Nice Nice Alpes-Maritimes, Nice « Orgues et Flûte à bec » Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

« Orgues et Flûte à bec » Nice, 28 novembre 2021, Nice. « Orgues et Flûte à bec » Église Saint-Paul 28 av de Pessicart Nice

2021-11-28 – 2021-11-28 Église Saint-Paul 28 av de Pessicart

Nice Alpes-Maritimes Nice Alpes-Maritimes Avec Olivier Salandini : Orgues, Organiste à la Cathédrale Saint Etienne de Bourges et professeur au CRR de Clermont-Ferrand.

Clotilde Verwaerde : Flûte à bec, Professeure agrégée, Docteure en musicologie à l’Université Paris VIII. accrorgue@hotmail.fr +33 6 31 81 98 81 https://accrorgue.blog4ever.com/ Église Saint-Paul 28 av de Pessicart Nice

dernière mise à jour : 2021-11-04 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Église Saint-Paul 28 av de Pessicart Ville Nice lieuville Église Saint-Paul 28 av de Pessicart Nice