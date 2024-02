ORGUE GULLIVER: UN INSRUMENT NOVATEUR Rue Loukianoff Pornic, mercredi 20 mars 2024.

ORGUE GULLIVER: UN INSRUMENT NOVATEUR Rue Loukianoff Pornic Loire-Atlantique

L’école de musique de Pornic propose de découvrir cet instrument multi facettes: l’orgue Gulliver

Concepteur de l’orgue Gulliver, Henri-Franck Beaupérin est un des organistes les plus remarqués de sa génération interprète sensible, improvisateur inspiré, il est l’auteur de nombreuses transcriptions d’oeuvres orchestrales ou pianistiques qui renouvellent l’approche de l’orgue. Disciple de Gaston Litaize et lauréat du Conservatoire de Paris, il a rapidement été distingué lors de concours internationaux (Tokyo, Lahti) avant de recevoir le Prix d’Improvisation du concours Franz Liszt de Budapest, puis le Grand Prix d’Interprétation du premier Concours International d’orgue de la Ville de Paris, à l’unanimité du jury.

Jean Guillou, Jean-Baptiste Robin ou Grégoire Rolland, et participe à des spectacles présentant l’orgue dans des configurations variées spectacles chorégraphiques, ciné-concerts…

Les programmes qu’il propose témoignent de sa prédilection pour l’art de la transcription et de l’improvisation ainsi que pour une conception créative de l’interprétation, dans une démarche ouverte visant à rapprocher l’esprit des compositeurs, du XVIIe siècle à nos jours, et celui de notre monde musical contemporain.

L’orgue mobile Gulliver est la concrétisation et désormais le véhicule privilégié de cette approche musicale novatrice, qui souhaite ouvrir l’orgue à l’univers artistique du XXIe siècle.

Les plus de cette découverte:

Rue Loukianoff Amphithéâtre Thomas Narcejac

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire ecoledemusique@pornic.fr

