Orgue et Poésie Compiègne, 28 avril 2022, Compiègne.

Orgue et Poésie Compiègne

2022-04-28 – 2022-04-28

Compiègne Oise

10 A l’occasion du Centenaire de la Société des Membres de la Légion d’Honneur, “Orgue et poésie” est organisé à l’Eglise Saint-Antoine de Compiègne.

Redécouvrez les plus beaux textes de Ch. Péguy, V. Hugo, J. Prévert, A. Rimbaud, R. Desnos… dont les écrits élèvent l’âme et célèbrent les valeurs de la France avec les oeuvres de J. S. Bach et Ch. M. Widor et des improvisations jouée sur l’orgue romantique de l’église Saint-Antoine.

+33 6 71 63 23 16

SMLH-OISE

Compiègne

