Coignières Eglise de Coignières COIGNIERES, Yvelines Orgue et percussions africaines Eglise de Coignières Coignières Catégories d’évènement: COIGNIERES

Yvelines

Orgue et percussions africaines Eglise de Coignières, 21 novembre 2021, Coignières. Orgue et percussions africaines

Eglise de Coignières, le dimanche 21 novembre à 17:00

Jacob Diboum, le connaissez vous ? Lui, il connaît le monde entier. Il le peint. Il le peint avec des notes, comme ses tableaux, et avec toute sa bonté. Cet artiste français d’origine camerounaise, s’amusant habilement des mots et des mélodies, a de multiples facettes, musicien, auteur, compositeur, interprète, danseur et plasticien. Sa musique s’en ressent ; sa palette de création repose sur le métissage et la conscience de l’autre, la fraternité, le partage. Partant des rythmes camerounais traditionnels, il ouvre ses mélodies aux sonorités qui flirtent avec le jazz, le reggae et les mélopées africaines. Avec Michaël Matthes à l’orgue, il y associe le répertoire classique.

entrée gratuite, participation libre

La rencontre entre les mélodies africaines et la musique baroque ; la preuve que lJean-Sébastien Bach est plus contemporain que jamais Eglise de Coignières 1 place de la Mairie 78310 Coignières Coignières Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-21T17:00:00 2021-11-21T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: COIGNIERES, Yvelines Autres Lieu Eglise de Coignières Adresse 1 place de la Mairie 78310 Coignières Ville Coignières lieuville Eglise de Coignières Coignières