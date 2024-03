Orgue et Cuivres eglise 5 avenue Paul Delorme Sathonay-Camp, dimanche 17 mars 2024.

Orgue et Cuivres eglise 5 avenue Paul Delorme Sathonay-Camp Dimanche 17 mars, 16h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-17 16:00

Fin : 2024-03-17 17:30

ORGUE – QUATUOR de CUIVRES ; Deux trompettes, Cor d’harmonie, Trombone et timbales Dimanche 17 mars, 16h00 1

Autour de l’organiste Betty MAISONNAT, les cuivres de l’orchestre « La Symphonie” nous entraînent à la découverte de la grande époque de la musique vénitienne avec Gabrieli mais aussi élisabéthaine avec Purcell et bien d’autres époques avec : Fauré, Haendel, Bach…

