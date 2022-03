Orgue et cuivres église saint-Hilaire Scorbé-Clairvaux Catégories d’évènement: Scorbé-Clairvaux

Vienne

Orgue et cuivres

église saint-Hilaire, 30 mai 2022, Scorbé-Clairvaux.

le lundi 30 mai à 20:00

Le conservatoire Clément Janequin met en valeur les cuivres lors d’une semaine riche en découvertes ! Le public pourra apprécier la diversité de cette grande famille instrumentale, avec un répertoire allant de la musique baroque au funk … Pour cette première étape, venez vous régaler du mariage “orgue-cuivres” dans l’église de Scorbé-Clairvaux et apprécier les timbres du cor, de la trompette, du tuba, avec les jeux de l’orgue … [Plus d’information sur le Pass vaccinal]([https://www.ville-chatellerault.fr/pass-vaccinal](https://www.ville-chatellerault.fr/pass-vaccinal) )

église saint-Hilaire 10 Place de l'église 86140 Scorbé-Clairvaux Scorbé-Clairvaux Vienne

2022-05-30T20:00:00 2022-05-30T21:15:00

