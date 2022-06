Orgue en ville: BOUM ANNÉES 80 ANNÉES 80*

Orgue en ville: BOUM ANNÉES 80 ANNÉES 80*, 4 juillet 2022, . Orgue en ville: BOUM ANNÉES 80 ANNÉES 80*



2022-07-04 21:00:00 – 2022-07-04 22:30:00 EUR 0 0 Orgue en ville BOUM ANNÉES 80 ANNÉES 80*

lun. 4 juil. 21h | kursaal, besançon Caroline Michel & Léa Gilet chant

Pierre-Baptiste Parietti chant

Marion Frétigny batterie

Arnaud Kaulek basse

Jean-Paul Flores guitare

Arnaud Carpentier & Pierre-Yves Fleury orgue

