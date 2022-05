Orgue en fête : Matthieu de Miguel et l’Ensemble Silva Major – Festival Silva Major La Sauve La Sauve Catégories d’évènement: Gironde

Orgue en fête : Matthieu de Miguel et l’Ensemble Silva Major – Festival Silva Major La Sauve, 6 juillet 2022, La Sauve. Orgue en fête : Matthieu de Miguel et l’Ensemble Silva Major – Festival Silva Major Église Saint-Pierre Rue de l’Église Saint-Pierre La Sauve

2022-07-06 20:30:00 – 2022-07-06 22:00:00 Église Saint-Pierre Rue de l’Église Saint-Pierre

Concert inaugural du tout nouveau Festival Silva Major à l'église Saint-Pierre de La Sauve, où l'orgue sera mis à l'honneur à travers un programme musical constitué de plusieurs concertos. Association Silva Major

