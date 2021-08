Riotord Eglise de Riotord Haute-Loire, Riotord Orgue de l’église de RIOTORD Eglise de Riotord Riotord Catégories d’évènement: Haute-Loire

Riotord

Orgue de l’église de RIOTORD Eglise de Riotord, 18 septembre 2021, Riotord. Orgue de l’église de RIOTORD

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise de Riotord

Installé en 2016, cet orgue pouvant accueillir 27 jeux possède 2 claviers, un pédalier et un buffet original. Paul-Dominique GAGNAIRE, facteur d’orgues, vous présentera les particularités de l’instrument qu’il a construit.Il vous jouera quelques morceaux. Samedi et Dimanche de 15h à 18h. Entrée libre. visite commentée de l’orgue Eglise de Riotord Riotord Riotord Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Riotord Autres Lieu Eglise de Riotord Adresse Riotord Ville Riotord lieuville Eglise de Riotord Riotord