Apprenez-en plus sur le fonctionnement de l’orgue !

Un organiste vous expliquera le fonctionnement de l’orgue et vous montrera que cet instrument peut jouer toutes sortes de musiques et pas uniquement de la musique religieuse !

Visite commentée et musicale par l'organiste. Explications sur le fonctionnement de l'orgue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00