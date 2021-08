Gray Orgue de la Basilique Notre-Dame de Gray Gray, Haute-Saône Orgue de la Basilique de Gray Orgue de la Basilique Notre-Dame de Gray Gray Catégories d’évènement: Gray

le dimanche 19 septembre à 14:00

L’orgue date du XVIIIème siècle. La partie instrumentale, commencée par Claude Valentin en 1728 et achevée par RIEPP en 1752 à été remaniée en 1827-1834 par Callinet. Quand au magnifique buffet de bois sculpté, il est de Claude Chevenard. Ce sont donc des noms prestigieux qui gravitent autour de ce merveilleux instrument restauré.

Entrée libre

L'association des Amis de l'orgue de Gray vous proposent une présentation de l'orgue

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

