Orgue de barbarie Montfaucon-en-Velay Montfaucon-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Montfaucon-en-Velay

Orgue de barbarie Montfaucon-en-Velay, 13 avril 2022, Montfaucon-en-Velay. Orgue de barbarie Montfaucon-en-Velay

2022-04-13 – 2022-04-13

Montfaucon-en-Velay Haute-Loire Un crieur public, Eugène Papote, animera le marché, avec son orgue de barbarie, et vous entraînera à sa suite pour accueillir le MUMO, musée mobile.

Animation proposée dans le cadre de la saison culturelle du Pays de Montfaucon Montfaucon-en-Velay

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Montfaucon-en-Velay Autres Lieu Montfaucon-en-Velay Adresse Ville Montfaucon-en-Velay lieuville Montfaucon-en-Velay Departement Haute-Loire

Orgue de barbarie Montfaucon-en-Velay 2022-04-13 was last modified: by Orgue de barbarie Montfaucon-en-Velay Montfaucon-en-Velay 13 avril 2022 Haute-Loire Montfaucon-en-Velay

Montfaucon-en-Velay Haute-Loire