Orgue Agnès : À une gorge – Festival Variations EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO, 26 mars 2021-26 mars 2021, Nantes.

2021-03-26 Rendez-vous le jour J, à l’heure indiquée sur la chaîne YouTube du lieu unique.

Horaire : 19:00

Concert. Laurent Gérard, Ernest Bergez et Clément Vercelletto forment Orgue Agnès. Un trio joyeusement productif au sein duquel les énergies sont équitablement réparties : Ernest au violon multi polaire et à la voix de grotte, Clément à la boite à rythme sexy rouillée, aux toms et aux roulements à billes, et Laurent au babil alien et à l’orgue à sept touches. Dans leur musique, il subsiste une prédilection pour les sonorités analogiques, les vocaux distordus et les rythmiques chaloupées et hypnotiques. Une sorte de transe jubilatoire et génialement foutraque condensée dans l’album « À une gorge ». Dans le cadre du Festival Variations – Musiques pour piano et claviers (20 au 28 mars 2021) en ligne

EN LIGNE / EN VISIO . Nantes