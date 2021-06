Orgue à 4 mains et 4 pieds par le Duo Merlin Aix-en-Provence, 20 juin 2021-20 juin 2021, Aix-en-Provence.

Orgue à 4 mains et 4 pieds par le Duo Merlin 2021-06-20 17:00:00 – 2021-06-20

Aix-en-Provence 13090

Au programme : des pièces de musique sacrée de Rameau à Rolland, en passant par Mozart,Haendel et Robin.



Formé de Béatrice Piertot et de Yannick Merlin, le Duo Merlin présente l’orgue d’une façon renouvelée par la qualité de ses transcriptions orchestrales et son art de la registration. Virtuosité, énergie et lyrisme caractérisent leur jeu commun. Organistes co-titulaires à Paris, ils sont tous deux lauréats de concours internationaux et poursuivent une carrière à travers le monde.

Le Duo Merlin interprétera des œuvres musicales à 4 mains et 4 pieds aux grandes orgues de la Cathédrale Saint Sauveur d’Aix-en-Provence.

musiquesacreecathaix@gmail.com

