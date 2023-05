Manifestation naturaliste : La nuit de la Chauve-souris, 26 août 2023, Orgon.

Manifestation naturaliste

La nuit de la chauve-souris

Une soirée dédiée à l’univers des chauves-souris : conférence, projection, et balade nocturne. Une animation Natura 2000..

2023-08-26 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-26 23:00:00. .

Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Naturalist event

The night of the bat

An evening dedicated to the universe of bats: conference, projection, and night walk. A Natura 2000 animation.

Evento naturalista

La noche del murciélago

Una velada dedicada al mundo de los murciélagos: conferencia, proyección y paseo nocturno. Un evento Natura 2000.

Naturalistische Veranstaltung

Die Nacht der Fledermaus

Ein Abend, der der Welt der Fledermäuse gewidmet ist: Konferenz, Filmvorführung und Nachtwanderung. Eine Natura 2000-Veranstaltung.

Mise à jour le 2023-05-12