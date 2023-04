Conférence les oiseaux des Alpilles 1 Rue de la Libération Orgon Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Orgon

Conférence les oiseaux des Alpilles 1 Rue de la Libération, 12 mai 2023, Orgon. Conférence « Les oiseaux des Alpilles » par Frédéric Pawlowski, ornithologue.

2023-05-12 à 18:30:00 ; fin : 2023-05-12 . .

1 Rue de la Libération Médiathèque Edmond Rostand

Orgon 13660 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Conference « The birds of the Alpilles » by Frédéric Pawlowski, ornithologist Conferencia « Las aves de los Alpilles » por Frédéric Pawlowski, ornitólogo Vortrag « Die Vögel der Alpilles » von Frédéric Pawlowski, Ornithologe Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

