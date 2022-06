Orgie Ourcqestrale Open Air Party : gourmandisque and friends 8 rue Raymond Queneau, Bobigny 93000 Bobigny Catégories d’évènement: Bobigny

île de France

Orgie Ourcqestrale Open Air Party : gourmandisque and friends 8 rue Raymond Queneau, Bobigny 93000, 18 juin 2022, Bobigny. Le samedi 18 juin 2022

de 16h00 à 00h00

. gratuit

Après la fanfare dantesque de l’Electric Ourcqestra d’avril dernier, place à l’Orgie Ourcqestrale, son évolution, sa forme finale. Cette fois-ci, pas de tohu-bohu, mais une atmosphère orgiaque, abondante, dyonisiaque. Une débauche pantagruélique et sonore dans laquelle Bacchus passerait presque pour un joueur de clarinette en col claudine. De quoi faire du canal de l’Ourcq la première orgie électronique de plein air. Du détroit de Pantin la rivière urbaine la plus réputée du pays. Car l’ivresse sera orgiaque, ou ne sera pas. ARTISTES Apero Electronique Apéro Électronique est une association culturelle promouvant les différents courants de la musique électronique à travers différents évènements sur Paris. Ayant débuté par des formats afterwork dans des lieux comme le Ground Control ou encore l’Alimentation Générale, l’association s’est affirmée sur la scène parisienne en collaborant avec d’autres collectifs et labels. BParadise Amoureux des dancefloors, le collectif est acteur de la scène musicale et nocturne parisienne depuis 2017. Tout a commencé dans la maison mère, à Ménilmontant, au Café des sports d’où il a fallu un jour partir pour pousser les murs (de la house,… maison ) ! Passés par tous les arrondissements de Paris et d’ailleurs, les membres du collectif se délectent d’une house parfois musclée, toujours sentimentale, qui mêle nouveautés croustillantes et masters de la House Music. Gourmandisque Gourmandisque est un label et collectif fondé en 2016 par quatre passionnés de musique électronique venue d’antan et d’ailleurs. À travers un éclectisme musical exigeant, ces dindons-chineurs fédèrent une communauté libre et joyeuse qui prend vie du bar caverneux à la péniche estivale en passant par le club nimbé de sueur. Des premières bières de soirée aux influences funk jusqu’aux tracks éruptives quand la fête qui bat son plein, nous ondulons à tous les BPM. 8 rue Raymond Queneau, Bobigny 93000 8 Rue Raymond Queneau 93000 Bobigny Contact : https://canal-barboteur.com https://fb.me/e/1XmE1TByX https://fb.me/e/1XmE1TByX

Orgie Ourcqestrale Open Air Party : Gourmandisque and Friends

Détails Catégories d’évènement: Bobigny, île de France Autres Lieu 8 rue Raymond Queneau, Bobigny 93000 Adresse 8 Rue Raymond Queneau Ville Bobigny lieuville 8 rue Raymond Queneau, Bobigny 93000 Bobigny Departement Paris

8 rue Raymond Queneau, Bobigny 93000 Bobigny Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bobigny/

Orgie Ourcqestrale Open Air Party : gourmandisque and friends 8 rue Raymond Queneau, Bobigny 93000 2022-06-18 was last modified: by Orgie Ourcqestrale Open Air Party : gourmandisque and friends 8 rue Raymond Queneau, Bobigny 93000 8 rue Raymond Queneau, Bobigny 93000 18 juin 2022 8 rue Raymond Queneau Bobigny Bobigny 93000 Bobigny

Bobigny Paris