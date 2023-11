Crève l’Oseille! salle des fêtes Orgères, 14 janvier 2024T 15:00, Orgères.

Crève l’Oseille est une version contemporaine de guignol.

Le héros populaire du théâtre de marionnette et ses compagnons sont ainsi portés par des acteurs de chair et de sang et se retrouvent confrontés aux aspects les plus sombres de notre époque : misère sociale et alcoolisme, travailleurs exploités et patrons avides, trafics de drogue et règlements de comptes… Mais nos héros sauront y faire face et porteront bien haut la gouaille et le parler lyonnais, les couleurs de l’OL, et les spécialités culinaires de la capitale des Gaule.

salle des fêtes rue des sports, 35230 Orgères Orgères 35230 Ille-et-Vilaine