Exposition et conférence « La faune au plus près de chez vous » de Guy Janvrot Orgères-en-Beauce, dimanche 21 janvier 2024.

Exposition et conférence « La faune au plus près de chez vous » de Guy Janvrot Orgères-en-Beauce Eure-et-Loir

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2024-01-21 10:00:00

fin : 2024-02-25 12:00:00

Explorez la faune sauvage de la région Centre-Val de Loire à travers une série de 25 photographies d’espèces animales vivant dans le Loiret, aux bords de la Loire et au cœur de la forêt d’Orléans, mais également en Beauce et en Brenne !

Guy Janvrot présente à la Maison du Tourisme Coeur de Beauce une sélection de 25 photographies d’espèces animales (rongeurs,cervidés, volatiles, rampants…) immortalisées en région Centre-Val de Loire, essentiellement dans le Loiret, aux bords de la Loire et aucoeur de la forêt d’Orléans, mais aussi en Beauce et en Brenne.

Il dévoile les coulisses de son métier car la photographie animalière,bien souvent, se mérite. Elle demande respect, investissement, concentration et connaissance sur la biologie des espèces. Car il nes’agit pas seulement de réaliser la photographie naturaliste ; il faut aussi, pour transmettre l’émotion, aboutir à LA photographieartistique, couplée si possible d’un comportement singulier de l’animal.

4 EUR.

Place de Beauce

Orgères-en-Beauce 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire info@tourismecoeurdebeauce.fr



L’événement Exposition et conférence « La faune au plus près de chez vous » de Guy Janvrot Orgères-en-Beauce a été mis à jour le 2024-01-12 par OT COEUR DE BEAUCE