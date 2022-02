Les couleurs de l’orgue Eglise Saint-Martin Orgères Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Les couleurs de l’orgue Eglise Saint-Martin, 10 avril 2022 17:00, Orgères. Dimanche 10 avril, 17h00 Sur place libre participation 06 83 16 57 16, http://www.amisorgueorgeres.weebly.com, https://www.facebook.com/orgueorgeres Un concert d’orgue à 2, 3 & 4 mains haut en couleurs ! Les Amis de l’Orgue d’Orgères débutent leur saison musicale par un récital d’orgue donné par Florence Rousseau et Loïc Georgeault. Un concert conçu comme un tableau qui permettra de découvrir toute la palette des couleurs sonores de l’orgue d’Orgères ! Les deux artistes, organistes des Cathédrales de Rennes et Saint-Malo, seront aux claviers de l’orgue pour interpréter à 2, 3 et 4 mains des œuvres de Bach, Charpentier, Du Mont, Mozart. Amis mélomanes, venez vivre avec nous un moment musical haut en couleurs ! Eglise Saint-Martin 35230 Orgères 35230 Orgères Ille-et-Vilaine dimanche 10 avril – 17h00 à 18h15

