Concert Noël baroque Eglise Saint-Martin, 15 décembre 2019 17:00, Orgères. Dimanche 15 décembre 2019, 17h00, 17h30, 18h00 Sur place libre participation amisorgueorgeres@gmail.com, http://www.amisorgueorgeres.weebly.com Noël à la mode baroque ! avec les sopranos Emmanuelle Huteau & Sarah Lefeuvre, accompagnées à l’orgue par Flroence Rousseau. Noël à la mode baroque ! L’association des Amis de l’Orgue vous invite à son traditionnel concert de Noël. On connaît surtout l’Avent pour son calendrier, avec ses fenêtres que les petits sont impatients d’ouvrir ! L’Avent, c’est une période de préparatifs avec le sapin, les décorations, les cadeaux. C’est aussi un moment privilégié pour écouter, découvrir ou redécouvrir les plus belles mélodies traditionnelles de Noël. Depuis les temps les plus anciens, c’est en chantant que l’on célèbre Noël ! Cette année, l’association des Amis de l’orgue invite deux chanteuses sopranos : Emmanuelle Huteau et Sarah Lefeuvre. Spécialisées en musiques anciennes, riches d’une forte expérience artistique, elles se produisent régulièrement en concert et sont très appréciées pour leur engagement musical. Florence Rousseau, aux claviers du bel orgue de l’église, rejoindra le duo vocal. Réunies pour la première fois en formation de trio, les trois musiciennes proposeront un programme particulièrement original, puisant dans les chefs d’œuvre de la musique baroque. Si nous pouvions nous transporter au XVIIème ou au XVIIIème siècles, qu’aurions-nous entendu à l’approche de Noël ? Eglise Saint-Martin 35230 Orgères 35230 Orgères Ille-et-Vilaine dimanche 15 décembre 2019 – 17h00 à 17h30

