Concert : la ronde des claviers Eglise Saint-Martin Orgères Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Orgères

Concert : la ronde des claviers Eglise Saint-Martin, 25 octobre 2020 17:00, Orgères. Dimanche 25 octobre 2020, 17h00 Sur place Libre participation http://www.amisorgueorgeres.weebly.com, 0683165716 Gaëlle Coulon & Mickaël Durand aux claviers d’un orgue, d’un clavecin & d’un organetto ! Mélomanes curieux, ce concert est fait pour vous ! ” La ronde des claviers “ orgue, clavecin & organetto en dialogues ! Les Amis de l’orgue d’Orgères vous invitent au premier concert de leur saison musicale.

Gaëlle Coulon & Mickaël Durand, organistes titulaires de la Cathédrale de Nantes, sont les invités de ce concert d’automne. Ils proposeront un programme particulièrement original mettant en valeur les instruments à claviers.

Orgue, clavecin et organetto dialogueront sous leurs doigts habiles, dans des œuvres de Bach, Byrd, Du Caurroy, Haendel, Sweelinck. Eglise Saint-Martin 35230 Orgères 35230 Orgères Ille-et-Vilaine dimanche 25 octobre 2020 – 17h00 à 18h30

Détails Heure : 17:00 - 18:30 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Orgères Autres Lieu Eglise Saint-Martin Adresse 35230 Orgères Ville Orgères lieuville Eglise Saint-Martin Orgères Departement Ille-et-Vilaine

Eglise Saint-Martin Orgères Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orgeres/

Concert : la ronde des claviers Eglise Saint-Martin 2020-10-25 was last modified: by Concert : la ronde des claviers Eglise Saint-Martin Eglise Saint-Martin 25 octobre 2020 17:00 Eglise Saint-Martin Orgères orgères

Orgères Ille-et-Vilaine