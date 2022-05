Concert de musique de chambre : harpe & orgue Eglise Saint-Martin Orgères Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Concert de musique de chambre : harpe & orgue Eglise Saint-Martin, 20 octobre 2019 17:00, Orgères. Dimanche 20 octobre 2019, 17h00 Sur place Participation au chapeau http://www.amisorgueorgeres.weebly.com, 0683165716, amisorgueorgeres@gmail.com Concert de musique de chambre avec Anne Le Signor, harpe & Loïc Georgeault, orgue Les Amis de l’orgue d’Orgères proposent un concert de musique chambre associant la harpe & l’orgue dans la très belle acoustique de l’église de la commune. Anne Le Signor & Loïc Georgeault sont les artistes invités. Musiciens connus et très appréciés en Bretagne, ils sont tous deux concertistes et enseignants au Conservatoire de Saint-Malo. Renaissance, Baroque & Celtique ! Après une première collaboration autour de la musique romantique, ils se retrouvent maintenant pour un programme associant la musique renaissance, baroque et celtique. Eglise Saint-Martin 35230 Orgères 35230 Orgères Ille-et-Vilaine dimanche 20 octobre 2019 – 17h00 à 18h00

