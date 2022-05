Atelier musical jeune public : à toi de jouer ! Eglise Saint-Martin Orgères Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Orgères

Atelier musical jeune public : à toi de jouer ! Eglise Saint-Martin, 27 juin 2020 14:00, Orgères. 27 juin et 1 juillet 2020 Sur place gratuit, sur inscription http://www.amisorgueorgeres.weebly.com, 0683165716, amisorgueorgeres@gmail.com Portes-ouvertes au grand orgue ! Un rendez-vous musical jeune public C’est une occasion unique pour les enfants et adolescents d’essayer un grand orgue : poser ses doigts sur les claviers, toucher le pédalier du bout des pieds, actionner la boîte expressive, tirer les jeux et surtout, écouter tous ces sons merveilleux, mystérieux, doux, puissants, qui sortent d’un instrument vraiment pas comme les autres ! Un rendez-vous orchestré par Florence Rousseau. Ces portes-ouvertes sont accessibles sur inscription uniquement (un créneau horaire sera proposé à chaque famille afin de respecter les consignes des règles sanitaires). Eglise Saint-Martin 35230 Orgères 35230 Orgères Ille-et-Vilaine samedi 27 juin 2020 – 14h00 à 17h00

mercredi 1er juillet 2020 – 14h00 à 17h00

Détails Heure : 14:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Orgères Autres Lieu Eglise Saint-Martin Adresse 35230 Orgères Ville Orgères lieuville Eglise Saint-Martin Orgères Departement Ille-et-Vilaine

