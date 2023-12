Concert du Nouvel An Eglise Saint-Martin Orgères Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Orgères Concert du Nouvel An Eglise Saint-Martin Orgères, 7 janvier 2024, Orgères. Concert du Nouvel An Eglise Saint-Martin Orgères Dimanche 7 janvier 2024, 17h00 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-01-07 17:00

Fin : 2024-01-07 18:15 Pour la première fois à Orgères, venez fêter la nouvelle année avec un concert du Nouvel An !

Les Amis de l’orgue ont choisi de mettre en valeur le patrimoine musical breton. Dimanche 7 janvier 2024, 17h00 1

http://www.facebook.com/orgueorgeres Concert du Nouvel An Mélodies traditionnelles de Bretagne Anne Auffret (chant et harpe celtique) sera l’invitée d’honneur. Complice de Yann-Fanch Kemener avec qui elle a enregistré un album, Anne Auffret est l’une des grandes voix de la musique bretonne, en particulier pour le répertoire religieux. Accompagnée par Florence Rousseau à l’harmonium, elle nous fera entendre parmi les plus belles mélodies du patrimoine musical breton consacré à la fête de Noël. Entre cantiques, chants à danser et berceuses, revivez avec nous l’ambiance d’un Noël en Bretagne, au coin de la cheminée. Eglise Saint-Martin 35230 Orgères Orgères 35230 Ille-et-Vilaine Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Orgères Autres Code postal 35230 Lieu Eglise Saint-Martin Adresse 35230 Orgères Ville Orgères Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Eglise Saint-Martin Orgères Latitude 48.003186 Longitude -1.667948 latitude longitude 48.003186;-1.667948

Eglise Saint-Martin Orgères Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orgeres/