Organiser une AG, comment s’y prendre ? Maison des Associations et de l’Emploi Versailles

Organiser une AG, comment s’y prendre ? Les clés pour une assemblée générale réussie. Jeudi 25 avril, 10h00 Maison des Associations et de l’Emploi Sur inscription (lien en description). Cette formation est réservée aux bénévoles des associations versaillaises.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-25T10:00:00+02:00 – 2024-04-25T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-25T10:00:00+02:00 – 2024-04-25T12:00:00+02:00

L’assemblée générale doit être un des temps forts de votre année, c’est pourquoi il faut la préparer pour permettre aux bénévoles et aux adhérents de s’impliquer dans l’association. Venez découvrir les différentes étapes à suivre pour réaliser une assemblée générale réussie !

La formation est réservée aux associations versaillaises et sera animée par le CRIB 78.

INSCRIPTION ICI.

Maison des Associations et de l'Emploi 2 bis, place de Touraine – 78000 Versailles Versailles 78000 Montreuil Yvelines Île-de-France 01 30 97 29 10 https://www.versailles.fr/318/associations-et-quartiers/vie-associative/la-maison-des-associations-et-de-l-emploi.htm https://www.facebook.com/mdaversailles/ La Maison des Associations et de l'Emploi un lieu municipal pour les associations versaillaises et les acteurs locaux de l'emploi.

Nos missions s’articulent autour de deux grands axes :

– Vie associative : soutenir la vie associative par l’organisation d’événements, accompagnement des porteurs de projets, formation des bénévoles, faciliter les échanges inter-associations, encourager la mise en relation entre associations et bénévoles.

– Emploi : rendre visible et lisible l’offre d’accompagnement à l’emploi (cartographies), animer le réseau des acteurs de l’emploi, organiser des ateliers et salons professionnels à destination de différents publics avec nos partenaires, favoriser l’émergence de propositions innovantes.