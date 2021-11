Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Organiser ses dossiers sur son ordinateur Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

du mercredi 18 septembre 2019 au mercredi 11 décembre 2019

La médiathèque propose des ateliers d’initiation pour organiser son ordinateur. Si vous aussi vous avez un bureau rempli d’icônes et que vous mettez trop de temps à retrouver vos documents, c’est le moment de vous inscrire ! Les participants qui le souhaitent peuvent venir avec leur ordinateur personnel.

Gratuit – Réservé aux abonnés de la médiathèque

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers
17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers

2019-09-18T12:00:00 2019-09-18T13:30:00;2019-10-16T12:00:00 2019-10-16T13:30:00;2019-11-13T12:00:00 2019-11-13T13:30:00;2019-12-11T12:00:00 2019-12-11T13:30:00

