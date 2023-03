Le 20 mars au siège de l’OIF Organisation internationale de la Francophonie (OIF) Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Le 20 mars au siège de l’OIF Organisation internationale de la Francophonie (OIF), 20 mars 2023, Paris. Le 20 mars au siège de l’OIF Lundi 20 mars, 10h00 Organisation internationale de la Francophonie (OIF) Le Siège de l’OIF vous ouvre ses portes pour célébrer ensemble la création culturelle francophone à l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie.

Rendez-vous à partir de 10h pour une programmation culturelle spéciale dans nos locaux.

> Le Programme complet bientpot disponible Organisation internationale de la Francophonie (OIF) 19-21 avenue bosquet Paris 75007 Paris 7e Arrondissement Paris Île-de-France https://www.francophonie.org https://www.francophonie.org Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T10:00:00+01:00 – 2023-03-20T21:00:00+01:00

2023-03-20T10:00:00+01:00 – 2023-03-20T21:00:00+01:00 ©OIF

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Organisation internationale de la Francophonie (OIF) Adresse 19-21 avenue bosquet Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Organisation internationale de la Francophonie (OIF) Paris

Organisation internationale de la Francophonie (OIF) Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Le 20 mars au siège de l’OIF Organisation internationale de la Francophonie (OIF) 2023-03-20 was last modified: by Le 20 mars au siège de l’OIF Organisation internationale de la Francophonie (OIF) Organisation internationale de la Francophonie (OIF) 20 mars 2023 Organisation internationale de la Francophonie (OIF) Paris Paris

Paris Paris