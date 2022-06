Organ1c : Makoto San + Technobrass + Mamie Vortex + Manjinku + Louise

Organ1c : Makoto San + Technobrass + Mamie Vortex + Manjinku + Louise, 3 septembre 2022, . Organ1c : Makoto San + Technobrass + Mamie Vortex + Manjinku + Louise



2022-09-03 20:00:00 – 2022-09-03 15 22 Samedi 3 septembre, une gigantesque fête s’organise de 20h à 2h.



La Techno sera à l’honneur dans sa forme la plus pure.



Réunissant la folie enivrante de Rio de Janeiro et la sagesse traditionnelle de Kyoto dans notre belle cité phocéenne pour une messe d’un genre nouveau.



Vous appréciez ressentir les kicks brutaux de la musique électronique vous parcourir le corps tout en dansant sur les rythmes envoûtants des cuivres ?



Vous risquez de succomber à la tension cérémonielle des percussions japonaises qui fusionnent avec le lâcher prise dansant des clubs berlinois.



Préparez-vous pour cette soirée exceptionnelle mettant à l’honneur la musique organique sous toutes ses formes.



Préparez-vous à vivre une expérience unique à l’Espace Julien avec :



Makoto San

TechnoBrass

Mamie Vortex

Manjinku

Louise



dernière mise à jour : 2022-06-21

