Org’ en Briques : construction de la mosaïque de Point d’Orgue Marmoutier Marmoutier Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Marmoutier

Org’ en Briques : construction de la mosaïque de Point d’Orgue Marmoutier, 20 mars 2022, Marmoutier. Org’ en Briques : construction de la mosaïque de Point d’Orgue Marmoutier

2022-03-20 – 2022-03-20

Marmoutier Bas-Rhin Lancement de l’exposition temporaire « Org’ en Briques »

Création d’une grande mosaïque. Au cours de cette journée, mettez, vous aussi les mains dans les briques pour constituer une mosaïque tout en Lego.

A la fin de la journée, si vous avez bien travaillé, vous pourrez découvrir l’image réalisée avec ces petites briques. Vous pourrez venir l’admirer jusqu’à la fin de l’exposition en décembre prochain. Sur inscription – par créneaux de 30 minutes tout au long de la journée A partir de 5 ans – 30 min. – 5€ / adulte / 3€ par enfant (comprend la visite de Point d’Orgue, de l’exposition temporaire et la construction d’une plaque de la mosaïque).

Réservation obligatoire (places limitées)

Pass vaccinal obligatoire construction d’une mosaïque Lancement de l’exposition temporaire « Org’ en Briques »

Création d’une grande mosaïque. Au cours de cette journée, mettez, vous aussi les mains dans les briques pour constituer une mosaïque tout en Lego.

A la fin de la journée, si vous avez bien travaillé, vous pourrez découvrir l’image réalisée avec ces petites briques. Vous pourrez venir l’admirer jusqu’à la fin de l’exposition en décembre prochain. Sur inscription – par créneaux de 30 minutes tout au long de la journée A partir de 5 ans – 30 min. – 5€ / adulte / 3€ par enfant (comprend la visite de Point d’Orgue, de l’exposition temporaire et la construction d’une plaque de la mosaïque).

Réservation obligatoire (places limitées)

Pass vaccinal obligatoire Marmoutier

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Marmoutier Autres Lieu Marmoutier Adresse Ville Marmoutier lieuville Marmoutier Departement Bas-Rhin

Marmoutier Marmoutier Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marmoutier/

Org’ en Briques : construction de la mosaïque de Point d’Orgue Marmoutier 2022-03-20 was last modified: by Org’ en Briques : construction de la mosaïque de Point d’Orgue Marmoutier Marmoutier 20 mars 2022 Bas-Rhin Marmoutier

Marmoutier Bas-Rhin