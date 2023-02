Soirée Chouette Orfeuille à Charpey Charpey Catégories d’Évènement: Charpey

Soirée Chouette Mardi 28 mars, 18h00 Orfeuille à Charpey

Venez découvrir ces oiseaux de nuit, leurs caractéristiques, les différentes espèces, leurs chants et ce qu’ils peuvent laisser traîner par terre : les pelotes de réjection ! Orfeuille à Charpey charpey Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

2023-03-28T18:00:00+02:00

2023-03-28T21:00:00+02:00

