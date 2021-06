ORFEO 5063 Opéra de Massy, 16 février 2022-16 février 2022, Massy.

ORFEO 5063

Opéra de Massy, le mercredi 16 février 2022 à 20:00

Lorsque Claudio Monteverdi au début du XVIIe siècle invente littéralement un nouveau style de musique, son but est de se servir d’un langage innovant pour jeter un pont entre l’humain et le divin, le visible et l’invisible, notre monde fini et l’immensité du cosmos.C’est l’époque des grandes découvertes de Galilée. L’art et la science sont alors intimement liés et Monteverdi a une conscience très nette d’entrer dans une nouvelle ère en travaillant à une évolution du langage musical.Les chefs-d’œuvre de Monteverdi – L’Orfeo, le Couronnement de Poppée, Les Vêpres à la Vierge, les Madrigaux – nous invitent à un voyage à l’instar du madrigal « Hor che’l ciel e la terra e il vento tace » (Maintenant que le ciel, la terre et le vent se taisent), sur un texte de Pétrarque, véritable manifeste sonore nous projetant dès le premier accord au milieu des éléments.

Tarifs: de 14€ à 30€

La rencontre de la musique baroque de Monteverdi et de l’univers numérique de Guillaume Marmin.

Opéra de Massy 1 Place de France, 91300 Massy, France



