Le Baz'art, le mercredi 14 juillet à 20:45

ORFA : Notre style de musique se classe dans la catégorie World. En effet, après de nombreux voyages en Afrique et au Brésil afin d’y apprendre les percussions, nous avons eu l’envie d’intégrer tous ces rythmes à la chanson française. Nous sommes déterminés à véhiculer un maximum de bonne d’énergie afin que tout le monde puisse de nouveau se remettre à danser ! En partenariat avec l’IDDAC, agence culturelle du département de la Gironde

